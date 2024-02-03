ألبوم مكانك لـ عمرو دياب الأعلى استماعا في يناير على أنغامي

نشر «أنغامي» عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغنيات التي تصدرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يناير، فى مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

عمرو دياب يتصدر أنغامي

تصدر ألبوم مكانك لعمرو دياب الاستماعات في مصر، إذ جاءت أغنية «مكانك» بالمركز الأول، و«معرفش حد بالاسم ده» بالمركز الثاني، و«بيوحشنا» بالمركز الثالث.

في السعودية جاءت أغنية «مكانك» بالمركز الأول للاستماعات، وفي المركز الثاني أغنية «بيوحشنا»، وجاءت أغنية «سلامك وصلي» في المركز الثالث.

بينما تصدرت هيفاء وهبي قوائم الاستماع في لبنان بأغنية «وصلتلها» في المركز الأول، وجاءت أغنية «مكانك» لعمرو دياب في المركز الثاني، فيما احتلت أغنية «يا ليل ويا لعين» للشامي المركز الثالث، إلى العراق حيث تصدر الهضبة بأغنية «مكانك» المركز الأول، فيما احتلت أغنية «بيوحشنا» المركز الثاني، وجاءت أغنية «معرفش حد بالاسم ده» بالمركز الثالث.

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية سمارا «Layam» وفى المركز الثاني أغنية «Code» أيضا لسمارا، أما في الجزائر احتلت أغنية «Allo Oui) cheb Hichem TGV» المركز الأول للاستماعات.