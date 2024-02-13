كاتب صحفي: الاحتلال الإسرائيلي يرتب لجريمة حرب في رفح الفلسطينية

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن خطورة العمليات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى المخطط الإسرائيلي المنفذ، والذي ينتقل من مرحلة إلى أخرى منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن هناك تحولا كبيرا في القضية، وهو أن منطقة رفح الفلسطينية هي آخر نقطة يمكن اللجوء إليها بالنسبة للشعب الفلسطيني، والبديل سيكون تهجير السكان قصريًا إلى الأراضي المصرية.

«السعيد»: مصر قادرة على حماية أمنها القومي

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن مسألة دخول الفلسطينيين خطيرة، وسيكون لها تداعيات على مستقبل وأمن الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر دولة قوية ولديها من أدوات حماية أمنها القومي ما يمكنها من ردع أي محاولة التقرب من هذا الأمن أو المساس به، وقد حذرت الدولة من هذا السيناريو مرارًا وتكرارًا منذ عدة شهور.

وأشار «السعيد» إلى أن هناك من داعمي إسرائيل من لم يصدق أن ما يحدث الآن هو الهدف النهائي من كل العمليات الإسرائيلية، والتي وصفت من جانب القوى العالمية، وكذلك من أمريكيا التي تعد الحليف الأول لإسرائيل، أنها جاوزت الحد في ردها على عملية السابع من أكتوبر، متابعًا: « أتوقع أن ما يحدث الآن هو ترتيب لمذبحة كبري ستجري في منطقة رفح، في ظل المعطيات الموجودة حيث يوجد قرابة المليون ونصف مواطن يتواجدون في منطقة محدودة».