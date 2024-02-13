«المهندسين» تدين عدوان إسرائيل على رفح الفلسطينية.. وتطالب بوقف الإبادة الجماعية

أعربت نقابة المهندسين عن رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وآخرها القصف الدموي في رفح الفلسطينية الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، في استمرار لتوسيع سلسلة المذابح وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها، فضلًا عن سياسات التهجير القسري التي تنتهجها منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت نقابة المهندسين، أنّها إذ تعتبر العملية العسكرية في رفح الفلسطينية هو تصعيد خطير من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإنّها تؤكد دعمها للموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة، وهو المخطط الذي تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه، فضلًا عن دلالات ما يحمله الهجوم على رفح من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وشددت نقابة المهندسين على تأييد ودعم الإجراءات اللازمة لدعم أشقائنا في غزة وحماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي عدوان من شأنه المساس بمقدراتنا وسيادتنا باعتبار الهجوم على رفح الفلسطينية تهديد لأمننا القومي.

وجددت نقابة المهندسين، مطالبتها للمجتمع الدولي والدول العربية بالاضطلاع بدورهم والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعلى كل الأراضي الفلسطينية، والتحرك الجاد لوقف المذابح التي ترتكب ضد المدنيين العزل، والضغط لوقف حرب الإبادة والتجويع والقتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لإنهاء حالة الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للقرارات الدولية.

وأكدت النقابة رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل والدعوة لطرد سفير إسرائيل من مصر، وسحب السفير المصري، واستمرار المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي وجميع الداعمين له.