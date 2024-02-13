تنظيم يوم رياضي لرفع مستوى اللياقة البدنية لشباب بشاير الخير في الإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من خلال إدارة الطلائع، عددا من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير.

رفع مستوى اللياقة البدنية

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن الأنشطة تضمنت يوما رياضيا لرفع مستوى اللياقة البدنية استفاد منه ما يقرب من 60 طالبا من أبناء بشاير الخير، وذلك بمدرسة محمد محمود حرب الابتدائية؛ إذ تولي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اهتماما خاصا لأبناء بشاير الخير، ونبذل أقصى جهد لشغل أوقات الفراغ بكل ما هو مفيد.

وتسعى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتقديم جميع الأنشطة في كل المجالات لأبناء هذا المشروع الذي يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية.

حل جذري للعشوائيات

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن مشروع بشاير الخير كان بمثابة الحل الجذري للقضاء على العشوائيات التي انتشرت بالإسكندرية بشكل ملحوظ منذ 2011 وما قبلها، وجرى القضاء على مشكلة تلك المناطق العشوائية من جذورها وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط، ويتم الاهتمام بسكان مشروع بشاير الخير بصفة عامة والأطفال والشباب بصفة خاصة.