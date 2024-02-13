وظائف خالية في بنك مصر لراغبي العمل في المجال المصرفي.. اعرف الشروط

أعلن بنك مصر عبر الصفحة الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، حاجته وظائف خالية للعمل في فروعه المختلفة بوظيفة محللين بيانات، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة بما يتوافق مع خبراتهم، ولمساعدتهم على توفير فرص عمل مناسبة.

وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها وكيفية التقديم لها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- العمل على فهم الاحتياجات والبحث وتقديم المشورة للنماذج الإحصائية المبتكرة لتحليل البيانات، وإبلاغ النتائج لقطاع الأعمال.

- تمكين العمليات التجارية الأكثر ذكاءً وتنفيذ التحليلات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.

- مواكبة التطورات التقنية والصناعية.

- العمل بشكل وثيق مع مديري علوم البيانات لتحديد وترتيب أولويات التسليمات لكل حالة استخدام تجاري.

- العمل ضمن الفريق على تشكيل تجربة العملاء باستخدام التعلم الآلي.

- حل مشكلات البيانات وتطوير حلول بيانات مبتكرة باستخدام العقلية التخريبية.

- تصميم ونشر وتقييم النماذج التنبؤية والخوارزميات المتقدمة لدفع قرارات العمل.

- المساهمة في قرارات هندسة البيانات والتعاون مع فرق التكنولوجيا لتنفيذ النموذج.

- معالجة البيانات بما في ذلك التحليل الإحصائي واختيار المتغيرات وتقليل الأبعاد.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو الإحصاء أو الرياضيات أو الفيزياء أو بحوث العمليات أو أي تخصص ذي صلة مع سجل أكاديمي ممتاز.

- أن يكون لديه فهم قوي لمفاهيم الإحصاء التأسيسية.

- أن يكون لديه مهارات تواصل جيدة، مع القدرة على العمل بفرق متعددة الوظائف لترجمة مشكلات العمل إلى حلول تحليلية محتملة.

- أن يكون حاصل على درجة ماجستير في علوم الكمبيوتر أو الإحصاء.

- أن يكون لديه خبرة في العمل على مجموعات كبيرة من البيانات.

- أن يكون لديه تجربة مع قواعد البيانات الموزعة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر إرسال السيرة الذاتية الخاصة به على الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر عير موقع التوظيف «لينكد إن».