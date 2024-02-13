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آخر فرصة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق.. ما الأوراق المطلوبة؟

كتب:

إلهام الكردوسي
03:02 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

يستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في استقبال طلبات التوظيف للوظائف الشاغرة التي أعلنتها الهيئة القومية للأنفاق، وذلك حتى يوم الخميس 15 فبراير الجاري.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة القومية للأنفاق لتوسيع قاعدة موظفيها وتعيين الكفاءات اللازمة لتنفيذ مشاريعها التنموية.

وظائف مترو الأنفاق

وتشكل الوظائف التي أعلنها المركز عبر بوابة الوظائف الحكومية:

مهندس تصميم مدني ثالث مهندس أبحاث تربة ثالث

مهندس إشارات ثالث

مهندس اتصالات ثالث

مهندس ميكاترونيك ثالث

مهندس ميكانيكا ثالث

أخصائي شؤون مالية ثالث

مهندس مراقبة جودة ثالث

مهندس مبان ثالث

مهندس تنفيذ ثالث

مهندس تصمصم معماري ثالث

مهندس حصر ومستخلصات ثالث

مهدس عطاءات وعقود ثالث

مهندس بحوث ثالث

مهندس مساحة ثالث

مهندس كهرباء حسابات ثالث

 

المستندات المطلوبة:

ألا يقل التقدير عن جيد، إحضار الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي، وكارنيه نقابة المهندسين، وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للأنفاق.

للتفاصيل من هـنـا.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي