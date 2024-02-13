وظائف مصر للطيران 2024.. متى ينتهي موعد التقديم؟

بدأت الشركة القابضة للطيران، أمس، استقبال طلبات الأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف مصر للطيران 2024 والتي تشمل «مضيف - مضيفة جوية» بالشركة.

وظائف مصر للطيران 2024

ويستمر التقديم على وظائف مصر للطيران 2024 لمدة 15 يومًا من يوم فتح باب التقديم وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، ولا يُشترط في التقديم وجود الخبرة، لأنه يكون عن طريق التعاقد.

الشروط الخاصة بالتقديم

وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المُتقدمين لشغل وظائف مصر للطيران 2024 «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والتي جاءت كالتالي:

في البداية يُمكن التقديم للذكور والإناث، ولكن بشرط أن لا يقل سن الشخص المُتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 35.

أن يكون المُتقدم حاصلًا على شهادة ثانوية عامة لغات، أو مؤهل عالٍ.

أن يتناسب طول المُتقدم مع وزنه، ويجتاز الاختبارات التي تُقررها مصر للطيران.

أن تكون إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية الصلاحية بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.