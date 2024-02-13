آخر فرصة للمهندسين للتقديم على وظائف «الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة»

يتبقى نحو 48 ساعة حتى تُغلق بوابة الوظائف الحكومية، رابط التقديم على وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مطلوب تخصصات مهندسين

وطلب المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، تعيين عدد 10 أشخاص في وظيفة مهندس بالتخصصات «مهندس مدني، مهندس عمارة، مهندس مساحة، مهندس شبكات» وذلك بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التقديم حتي 15 فبراير

ويستمر التقديم على وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حتي يوم 15 من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد أن تم مد الفترة من يوم 31 يناير، حتي الخميس 15 فبراير.

الأوراق المطلوبة

وهناك عدد من الأوراق يجب على الأشخاص المُتقدمين لشغل الوظائف السابقة استيفائها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

- صورة شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة المؤهل الدراسي.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- في حال التقدم إلى وظيفة مهندس يجب تقديم كارنية القيد بنقابة المهندسين.

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.