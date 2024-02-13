جهز أوراقك للتقديم على وظائف الطب الشرعي.. باق من الزمن 48 ساعة

تنهي بوابة الوظائف الحكومية استقبالها للطلبات الخاصة بالراغبين في التقديم على وظائف الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال يومين.

غلق التقديم خلال يومين

ويستمر استقبال الطلبات للراغبين في التقديم على وظائف الطب الشرعي حتى يوم الخميس 15 فبراير الجاري، وذلك بعد أن مد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استقبال الطلبات من يوم 31 يناير حتى 15 من الشهر الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وهناك عدد من الأوراق يجب على الشخص المُتقدم للالتحاق بوظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل والتي تتمثل في التالي:

- صورة المؤهل الدراسي للمتقدم.

- صورة شخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

التخصصات المطلوبة

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لوظائف الطب الشرعي جاءت كالآتي:

- معاون طبيب شرعي معملي.

- معاون طبيب شرعي ميداني.

- حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب).

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة.