«أبو» يطرح كليب «كدابين» في عيد الحب.. إحباط وصدمات

طرح الفنان «أبو» فيديو كليب «كدابين»، تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

أبو يطرح فيديو كليب جديد

ويصدم أبو جمهوره بجرعة عاطفية غير رومانسية بعيدة تماما عن معظم أغانيه التي تتسم بالخفة والبهجة، ليقدم لهم خلال «كدابين» جرعة واقعية مركزة من مشاعر الإحباط من الحب والتعلق بالناس القريبة منك، ومن تعلق عليهم آمالا لتصطدم بأرض الواقع المحبط من تصرفاتهم.

ويأتي كليب «كدابين» استكمالا لحالة من النشاط الفني التي يعيشها أبو خلال مطلع عام 2024، تزامنا مع نجاح أحدث أغانيه «سستمها»، الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم «السيستم»، بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، ويقدم خلاله أبو أيضا ظهورا خاصا خلال أحداث الفيلم مع زوجته نهال لهيطة.

"واحتجتهم كله اختفى بتحب مين دول كدابين خدت القلم طب بالشفا".. بهذه الكلمات يعبر أبو عن مشاعر كل من تعرض للخذلان ممن يحب ومن يعطي كل اهتمامه للغير بطيبة وحب ليصطدم بالتجاهل التام، ويتغنى خلالها أبو بكلمات الشاعر محمد شافعي وألحان إسلام رفعت وتوزيع وروبرت كمال.