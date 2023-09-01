المطرب أبو من مهرجان العلمين: «أجمل حاجة في مصر ناسها»

أعرب المطرب أبو خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة الذي يقام حاليا عن سعادته الكبيرة في المشاركة بهذا المهرجان قائلا: «أجمل حاجة في البلد دي غير إنها خطيرة هو ناسها».

وقدم أبو خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء أبرزها دغدغة و مسافر وعيش يا قلبي وغيرهم.

مهرجان العلمين الجديدة

وشارك خلال مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الغناء الذين قدموا حفلات ناجحة رفعت شعار كامل العدد ابرزهم محمد منير وحميد الشاعري وتامر عاشور وغيرهم.

فارق عل الكل للمطرب أبو

يذكر أن أبو طرح مؤخرا أغنية «فارق ع الكل» من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى، رامي سمير، ومن إنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر، حيث تحمل الأغنية معاني كلماتها من الإحساس بالفرحة والسعادة والتفاؤل.