أسعار فوانيس رمضان 2024 في جميع المحافظات.. «أبو شمعة بكام؟»

«حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو».. بهذه الكلمات يحتفي الأطفال باستقبال شهر الصوم حاملين الفوانيس بين أياديهم، والتي يشترونها كل عام، وهذه السنة تبدأ أسعار فوانيس رمضان 2024 بجميع المحافظات من 50 جنيهًا، وتختلف باختلاف الأحجام والأنواع والأشكال، كما إنّها تختلف من محافظة إلى أخرى.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار فوانيس رمضان 2024 في جميع المحافظات، فضلًا عن أفضل وأشهر أماكن بيع الفوانيس 2024 بمصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار فوانيس رمضان 2024

وتبدأ أسعار فوانيس رمضان 2024 من 50 جنيهًا، وتصل إلى 3000 جنيه، إذ تختلف بحسب النوع والحجم والتصميم، بينما جاءت أسعار الفوانيس في الشوادر كالتالي:

- تتراوح أسعار فوانيس رمضان 2024 المصنوعة من الخيامية «القماش» ما بين 50 وحتى 200 جنيه بحسب الحجم.

- وفيما يخص أسعار فوانيس رمضان 2024 الصيني التي تغني أغاني رمضان فإنّ أسعارها تتراوح بين 120 وحتى 200 جنيه.

- وتختلف أسعار فوانيس رمضان 2024 البلاستيكية المضيئة بحسب الحجم إذ تسجل ما بين 10 وحتى 145 جنيهًا.

- وتتباين أسعار فوانيس رمضان 2024 الخشب حيث تتراوح بين 90 وحتى 300 جنيه.

- وظهرت أنواع جديدة من الفوانيس وهي الكريستال والأكليرك إذ تتراوح أسعارها بين 200 وحتى 390 جنيهًا.

- وتبلغ أسعار فوانيس رمضان الصاج ما بين 130 وحتى 250 جنيهًا حسب الحجم للأحجام الصغيرة والمتوسطة.

- وتسجل أسعار فوانيس رمضان الكبيرة 2024 ما بين 550 وحتى 3 آلاف جنيه وتتكون من خامات الصاج أو النحاس.

منين أجيب فوانيس رمضان؟

ويقصد الآلاف من الأهالي من مختلف المحافظات، أماكن بيع فوانيس شهر رمضان 2024 الشهيرة بالقاهرة، نظرًا لتوافر مختلف الأحجام والأسعار، والتي تكون أرخص من المحافظات خصوصًا إنّها تتضمن عشرات ورش تصنيع الفوانيس من مختلف المواد سواء خشب أو نحاس أو صاج أو خيامية، وبالتالي تكون أقل سعرًا لكونها من المنبع مباشرة، وأبرزها التالي:

- ميدان السيدة زينب.

- شارع الخيامية بالدرب الأحمر.

- منطقة الحسين وخان الخليلي.

- منطقتي الأزهر والحسين.

- منطقة تحت الربع.