أستاذ مناعة تشرح أفضل الطرق لتجنب الإصابة بالنزلة المعوية

قالت الدكتورة أماني الشريف أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن الدوسنتاريا، هو التهاب معوي يصيب القولون، أعراضها أحيانا تكون خفيفة مثل انتفاخ البطن وعدم راحة في القاولون، ويجب عمل تحليل براز عند ملاحظة أي اضطراب في الجهاز الهضمي.

مضاعفات الدوسنتاريا

أضافت في برنامج «البيت» المذاع على قناة «الناس»، أن الدوسنتاريا تسبب الوهن والشعور بالإرهاق وفقدان السوائل وإذا كانت متمكنة من القاولون فقد تسبب تقرحات ونزيف من القاولون، إضافة إلى تقليل امتصاص الفوائد من لغذاء.

أفضل طرق تجنب النزلات المعوية

أشارت إلى أن أفضل الطرق لتجنب الدوسنتاريا والنزلات المعوية بصفة عامة، غسيل الخضار ونقعه في الماء والخل قبل أكله أو طبخه، وقص أظافر الأطفال باستمرار حتى لا تحمل ميكروبات أو ملوثات تدخل لأجسامهم، وأيضا إمساك مقابض الصنابير باستخدام المناديل، خاصة عندما تكون في «حمامات خارج المنزل»، وأيضا نصح الأطفال بعدم شراء الأطعمة والحلوى من الباعة الجائلين لأنها قد تكون عرضة للميكروبات والتلوث.