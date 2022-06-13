خروج جميع مصابي النزلة المعوية بالشرقية من المستشفى باستثناء 3 حالات

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة في محافظة الشرقية، خروج جميع الحالات المصابة بنزلات معاوية، بعد تناولهم وجبة سمك غير صالحة للاستهلاك، من مستشفى ديرب نجم المركزي ومستشفى الإبراهيمية، ما عدا 3 حالات من المقرر أن يغادروا قريبا بعد تماثلهم للشفاء.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا باستقبال مصابين بحالات نزلة معوية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم ومركز شرطة الإبراهيمية إشارتين من مستشفى ديرب نجم المركزي ومستشفى الإبراهيمية المركزي باستقبال نحو 67 شخصا مصابين بنزلات معوية إثر تناولهم وجبة سمك اشتروها من باعة متجولين في أحد الأسواق بمدينة ديرب نجم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

خروج مصابو النزلات المعوية بعد تحسن حالتهم

وعلى الفور رفعت مديرية الصحة بالشرقية حالة الطوارئ بمستشفى ديرب نجم والإبراهيمية المركزي وانتقل وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود وأشرف علي، وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية والأشعات اللازمة للمرضى، وصرف العلاج اللازم لهم، حتى خروج جميع الحالات ما عدا 3 فقط منهم.

وقال الدكتور هشام مسعود بأنه تم تكليف الإدارة العامة للطب الوقائي، وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بديرب نجم، والإبراهيمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه خلال هذه الفترة كان هناك تواصل مستمر بين قطاع الطب العلاجي وقطاع الطب الوقائي، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، مع وكيل الوزارة للاطمئنان علي سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للحالات أولاً بأول.