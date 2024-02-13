«الوكالة الألمانية» لـ«الوطن»: ندعم تكافؤ الفرص في مصر بـ20 مليون يورو

قال كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورئيس قطاع الحوكمة، إن الوكالة تنفذ التدريبات الخاصة الدامجة بمشروع مودة في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، موضحا أن التدريبات تفاعلية ويشارك فيها مدربون من الشباب والقادة الدينيين.

مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية

وأضاف «أندراشكو» لـ «الوطن»، أن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب الرياضة وممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بأكثر من 20 مليون يورو بما فيه برنامج مودة، موضحا أن تدريبات البرنامج تتم بشكل تفاعلي وبسيطة وبلغة سهلة.

تنفيذ 290 تدريبا في مصر

وأوضح أنه تم تنفيذ 290 تدريبا في مصر لـ8 آلاف مستفيد على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الوكالة تختار مجموعة من المدربين على عدة أسس أولها أن يكونوا في الفئة العمرية من 18 لـ 29 سنة من الذكور والإناث وعلى الأقل أن يكون لديهم معرفة أولية بالنوع الاجتماعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن فريق المدربين يشتمل على مدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجرى عمل اختبارات للمتقدمين للعمل كمدرب تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.