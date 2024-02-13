ننفرد برواتب جهاز منتخب مصر بالكامل.. مفاجأة في راتب إبراهيم حسن | عاجل

استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر برئاسة جمال علام المنتظر تقديمه إلى وسائل الإعلام غدًا الأربعاء.

راتب الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكاملووفقًا لمصدر داخل اتحاد الكرة فإن قيمة رواتب جهاز المنتخب جاء على النحو التالي:

حسام حسن المدير الفني: مليون جنيه شهريًا

إبراهيم حسن مدير المنتخب: 750 ألف جنيه شهريًا.

طارق سليمان المدرب العام: 175 ألف جنيه شهريًا

سعفان الصغير مدرب الحراس: 100 ألف جنيه شهريًا

وليد بدر المدير الإداري: 70 ألف جنيه شهريًا

ووقع مُنذ قليل، حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على عقود تدريب الفراعنة خلال جلسة جمعته مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

حسام حسن يوقع على عقود تدريب منتخب مصر

ووفقًا لمصدر داخل اتحاد الكرة: «حسام حسن، قام بالتوقيع على عقود تدريب منتخب مصر، مُنذ قليل، خلال الجلسة التي جمعته مع جمال علام، وعو اللقاء الأول بين الثنائي بعد الإعلان رسميًا عن توليه تدريب منتخب مصر.

راتب حسام حسن في منتخب مصروأضاف المصدر: «سيحصل حسام حسن، على مليون جنيه، كراتب شهري مع منتخب مصر».