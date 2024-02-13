كاتب صحفي: أمريكا شريكة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

قال الدكتور أسامة السعيد، خبير الشؤون الدولية، إن الولايات المتحدة لديها من الأدوات ما يمكنها من وقف المذبحة المنتظرة في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن أمريكا كانت شريكة في كل المجازر التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 4 أشهر في قطاع غزة.

«السعيد»: أمريكا لا تريد وقف الحرب لأهداف خاصة بها

وأكد «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن أمريكا لا تريد وقف الحرب لأهداف خاصة بها، وتريد أن تحقق أهدافها من خلال تمكين إسرائيل في المضي قدمًا في مخططها لاستعادة ما يسمي بـ«الهيبة الإسرائيلية»، موضحًا أن الاحتلال يسعي في تعزيز ما يصفه بالتدابير الأمنية التي يريد أن يفرضها مستقبلًا.

موقف الإدارة الأمريكية في عام الانتخابات

وأشار خبير الشؤون الدولية إلى أننا في عام الانتخابات الأمريكية وموقف الإدارة ليس جيدًا، حيث لا تستطيع الضغط على إسرائيل أو مواجهة ضغوط المجموعات الداخلية في أمريكا، متابعًا: «أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الأداء العاجز، والتمادي في توفير الحماية والغطاء السياسي العسكري لجيش الاحتلال».