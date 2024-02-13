«مرحب شهر الصوم».. موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات

بدأ العد التنازلي على شهر الصوم، فيما أصبح الجميع يتساءل عن موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، وذلك لكي يستعدوا لأيام الصوم، ويحسبوا عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار، إذ من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 11 مارس المُقبل بينما يتم تحديد اليوم رسميًا في آخر أيام شهر شعبان الجاري باستطلاع الهلال.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، وفقًا لإمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية.

موعد شهر رمضان 2024

وكشفت المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، عن موعد شهر رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 11 مارس 2024، إذ يولد الهلال في تمام الساعة 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة.

إمساكية رمضان 2024 مصر

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيانه، إنّه من المتوقع أن تأتي إمساكية رمضان 2024 مصر وتحديدًا لمدينة القاهرة كالتالي:

إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية

ومن المقرر أن تعلن الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية وفي جميع محافظات الجمهورية، خلال أيام قليلة، وذلك لكي يتمكن كل مواطن من معرفة مواعيد السحور، والإمساك، والإفطار، إلى جانب مواقيت الصلاة في رمضان 2024 لكل يوم على حدة.

المغرب الساعة كام في رمضان 2024؟

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2024 فإنّ موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات في أول أيام شهر الصوم ومواقيت الصلاة وموعد السحور والإمساك والإفطار سيكون كالتالي في محافظة القاهرة، فيما ستعلن باقي المحافظات قريبًا.

- موعد السحور في أول أيام رمضان.. 2:23 فجرًا.

- عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان.. 13 ساعة و18 دقيقة.

- موعد الإمساك في أول أيام رمضان.. 4:23 فجرًا.

- موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان.. 4:43 فجرًا.

- موعد الشروق في أول أيام رمضان.. 6:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في أول أيام رمضان.. 12:05 ظهرًا.

- موعد أذان العصر في أول أيام رمضان.. 3:28 عصرًا.

- موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان.. 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء في أول أيام رمضان.. 7:18 مساءً.