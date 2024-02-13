«المتحدة» تطرح برومو مسلسل سر إلهي لـ روجينا.. يُعرض في رمضان 2024

طرحت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الأول لمسلسل سر إلهي، بطولة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، استعدادًا لبدء عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهرت روجينا بشكل مختلف في البرومو التشويقي لمسلسل سر إلهي، من خلال برومو بالأبيض والأسود، تصدرته بإطلالة مختلفة عن أعمالها السابقة، وظهرت جرعة عالية من الإثارة والتشويق التي دائما ما يحرص على تقديمها المخرج رؤوف عبد العزيز، للمشاهد في ظل سؤال محير للجمهور.. ماذا سيحدث؟.

ويحرص المخرج رؤوف عبدالعزيز على تكثيف ساعات التصوير للانتهاء من التصوير كاملا مع الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وفقا للخطة التي وضعها مع الجهة المنتجة، بعد معاينة أماكن التصوير وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، في الوقت الذي يسعى فيه المؤلف والسيناريست أمين جمال، لوضع اللمسات النهائية على السيناريو الذي يضم 15 حلقة.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة «نصرة» وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل سر إلهي، بطولة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سودكس، إذ روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.