طرح بوسترات مسلسل «سر إلهي».. روجينا تظهر باستايلات مختلفة

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT، البوسترات الرسمية لمسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، والمقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2024، على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بوسترات مسلسل سرإلهي

وظهرت روجينا على بوستر المسلسل بشكل مختلف، وكذلك محمد ثروت الذي يمسك بـ«سبحة»، بينما ظهرت رنا رئيس محجبة، بالاضافة إلى أحمد مجدي ومي سليم بشكل جديد.

ويضم مسلسل سر إلهي مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب روجينا، أبرزهم: صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أشرف ذكي.

مسلسل سر إلهي عبارة عن 15 حلقة، وتجسد روجينا خلال الأحداث دور سيدة من حي شعبي متزوجة من الفنان محمد ثروت، تدخل في صراعات عديدة ويعد المسلسل التعاون الثالث على التوالي بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلي «انحراف وستهم».