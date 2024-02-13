هيئة الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. هل تصل الأمطار للقاهرة؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الأربعاء، إذ يسود طقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، كما تساعد الرياح على زيادة الشعور ببرودة الطقس، ليسود طقس شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتنشط الرياح على كل الأنحاء بما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

وحذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس غدا، إذ يتوقع الخبراء سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة على سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى حتى شمال البلاد، بينما تكون متوسطة ورعدية على مناطق من الصحراء الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من بورسعيد ودمياط، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة ومناطق من جنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة 20 12

- العاصمة الإدارية 20 11

- 6 أكتوبر 21 10

- بنها 20 11

- دمنهور 20 11

- وادي النطرون 19 11

- كفر الشيخ 19 12

- المنصورة 20 12

- الزقازيق 20 11

- شبين الكوم 21 12

- طنطا 18 12

- دمياط 18 13

- بورسعيد 19 13

- الإسماعيلية 21 11

- السويس 20 12

- العريش 20 10

- رفح 19 10

- رأس سدر 21 13

- نخل 18 09

- الطور 20 13

- طابا 19 12

- شرم الشيخ 24 15

- الإسكندرية 17 11

- العلمين 17 11

- مطروح 16 10

- السلوم 16 09

- سيوة 18 09