حالة الطقس غدا.. رفع درجة الاستعداد في 10 محافظات استعدادا لسقوط أمطار رعدية

أعلنت 10 محافظات رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ غداً إذ تتعرض المحافظات إلى سقوط أمطار رعدية بنسبة تصل إلى 70% على مدار اليوم، مع نشاط للرياح المُثيرة للرمال والأتربة وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأعلنت المحافظات وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الغربية، المنوفية، الشرقية» رفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار الرعدية، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى القاهرة الكبرى وتكون متوسطة.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

كما تشهد حالة الطقس غدا في محافظات شمال الصعيد فرص سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 20%، مع طقس مائل إلى الدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً، وتنشط الرياح في مٌحافظة البحر الأحمر، وتنعدم فرص سقوط الأمطار في جنوب الصعيد على أن يسود طقس دافئ.

وتنشط الرياح في المحافظات غداً إذ سجلت أقصى سرعة لها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وبلغت 32 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة في المحافظات غداً

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة