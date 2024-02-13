منخفض جوي يضرب البلاد ويسبب تقلبات في الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، محذّرة من عدم استقرار الأحوال الجوية والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أيام قليلة من الأجواء الدافئة، مشيرة إلى أنّ الأجواء الشتوية ستعود بقوة، وتشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وخاصة شمال البلاد.

تقلبات جوية ودرجات الحرارة تصل إلى أقل من الصفر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية سبب التقلبات الجوية لتمركز منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أنّ الظواهر الجوية المصاحبة لهذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق، وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقعت الهيئة بأنّ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا ويكون شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى أنّ درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى ستتراوح من 8-9 درجات مئوية، وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

ثلوج وأمطار تصل حد السيول

وأضافت «الأرصاد»، أنّ الطقس سيشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، غدًا، وتكون متوسطة رعدية أحيانا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية والصحراء الغربية، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنّ الخميس المقبل سيشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، بينما تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، لافتة إلى أنّها تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة من الأربعاء للجمعة

متوسط درجات الحرارة من الأربعاء 14 فبراير إلى الجمعة 16 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 19-18 والصغرى 12- 10.

السواحل الشمالية، العظمى 17-16 والصغرى 9- 10.

شمال الصعيد، العظمى 19-21 والصغرى 6- 7.

جنوب الصعيد، العظمى 22-25 والصغرى 9- 11.