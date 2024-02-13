قطع مياه الشرب عن مركز إهناسيا في بني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف قطع مياه الشرب عن مركز إهناسيا غرب المحافظة، غدًا الأربعاء، لمدة 13 ساعة، للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي والمرشحات بمحطة مياه البديني، ضمن الصيانة الدورية التي تجريها الشركة

مواعيد قطع المياه في بني سويف غدا الأربعاء

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أنه تقرر قطع المياه غدًا الأربعاء من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساءًا، ولمدة 13 ساعة، وذلك بمركز ومدينة إهناسيا.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

واعتذرت شركة المياه في بني سويف عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة.

توفير سيارات مياه نقية

وأكدت توفير سيارات مياه للشرب عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للشكاوى والاستفسارات.

وفي سياق آخر نفذت شركة المياه عدد من الفاعليات التوعوية، لشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.