5 معلومات عن مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين (صور)

أنهت الأجهزة المعنية 80% من المرحلة الأولى من مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بحسب ما كشفه مؤخرا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي أكد أنه يتم في الوقت الراهن الإعداد لافتتاح المرحلة الأولى بحيث تكون حملة دعائية كبرى للترويج السياحي للمنطقة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 5 معلومات عن مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين بعد انتهاء المرحلة الأولى منه، والذي يعد معجزة سياحية على أرض مصر بما يحويه من مشروعات يصل عددها إلى 14 مشروعا، وذلك بحسب الإعلانات الرسمية.

المرحلة الأولى من مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين

تضمنت المرحلة الأولى من المشروع إقامة بازارات لتسويق المنتجات السيناوية، والأعشاب الطبية، وهي التي تساعد على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المدينة.

كما تعمل المرحلة الأولى على الاستفادة من مقومات المنطقة الطبيعية وما ينتشر بها من نباتات طبيعية.

نسبة إنجاز المرحلة الأولى

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من بعض أجزاء المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 100%، وتجاوزت النسبة العامة بها الـ80%.

مشروعات التجلي الأعظم في سانت كاترين

يتضمن مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام سانت كاترين، 14 مشروعًا رئيسيًا هي كالآتي:

- تطوير النزل البيئي القائم

- إنشاء النزل البيئي الجديد

- إنشاء ساحة السلام

- إنشاء الفندق الجبلي

- إنشاء مركز الزوار الجديد

- إنشاء المجمع الإداري الجديد

- تطوير المنطقة السياحية

- تطوير مركز البلدة التراثية

- تطوير منطقة إسكان البدو

- تطوير وادي الدير

- إنشاء المنطقة السكنية الجديدة

- إنشاء المنطقة السياحية الجديدة

- تطوير شبكة الطرق والمرافق

- الوقاية من أخطار السيول

لماذا سانت كاترين؟

تبرز المعلومة الخامسة عن سبب إقامة ذلك المشروع الكبير في سانت كاترين، وهو الأمر الذي أرجعته الحكومة المصرية إلى أهمية المنطقة كونها متنوعة بيئيًا بجانب تميزها بالروحانيات، ومسجلة ضمن قائمة التراث العالمي نظرًا لمعالمها النادرة، وهذه المقومات تؤهلها لتكون منطقة عالمية للسياحة البيئية والروحانية والترفيهية.