حالة الطقس في سانت كاترين.. ثلوج وأجواء شتوية أوروبية

تشهد مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، حالة من الطقس السيئ، حيث تساقطت الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وغطتها تماما، في ظاهرة لا تحدث إلا في هذه الأيام من فصل الشتاء، فيما سجلت درجات حرارة المدينة أقل درجة بين مدن جمهورية مصر العربية ضمن حالة الطقس في سانت كاترين.

حالة الطقس في سانت كاترين

وترصد «الوطن»، حالة الطقس في مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء ، التي تشهد سقوط الثلوج في أجواء أوروبية شتوية بامتياز، حيث سجلت درجة الحرارة في المدينة -3 تحت الصفر وهي أقل درجة حرارة في مصر، صاحبها سقوط الثلوج على المرتفعات وبعض المنخفضات في المدينة بحسب تقرير غرفة عمليات المدينة.

وأكدت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين تشهد سقوط الثلوج على المرتفعات، وأنها رفعت حالة الطوارئ القصوى في المدينة تحسبا من وجود بلاغات نجدة من المواطنين بسبب الطقس السيئ، كما رفعت حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات، مشيرة إلى أن كل الخدمات في المدينة مستعدة للظروف المناخية القاسية.

أجواء شتوية أوروبية في سانت كاترين

ويحرص السياح وبعض من المواطنين في مصر، على زيارة مدينة سانت كاترين للاستمتاع بالأجواء الأوروبية، التي تتساقط فيها الثلوج، والعمل على زيارة المرتفعات والجبال ودير سانت كاترين وكل الأماكن والطرق المقدسة.

أكدت غرف العمليات في المحافظات، أن طقس اليوم الجمعة هو شتوي بامتياز حيث تتساقط الأمطار على 17 محافظة منها محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية تكون الأمطار مصحوبة بحبات البرد، فيما تنشط حركة الرياح في كل أنحاء البلاد ، فيما تصل اضطرابات البحار إلى امواج مرتفعة تصل الى4 أمتار.

وحذرت غرف العمليات، المواطنين في كل أنحاء محافظات مصر من حالة الطقس التي تضرب البلاد خاصة السائقين باتباع ارشادات هيئة الأرصاد الجوية وإدارات المرور حفاظا على الأرواح.