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طرح الإعلان التشويقي لمسلسل عتبات البهجة.. يُعرض في رمضان 2024

كتب:

بسمة شطا
08:15 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
عتبات البهجة

عتبات البهجة

أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لمسلسل عتبات البهجة استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2024.

البرومو الخاص بمسلسل عتبات البهجة 

المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنى، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي وعلاء زينهم، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي الدكتور مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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بقلم بسمة شطا