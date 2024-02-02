«عتبات البهجة».. صراع بين الوحدة وحب الحياة يحسمه «الفخراني» في رمضان

منذ ثلاث سنوات، غاب الفنان يحيى الفخرانى عن السباق الرمضانى، حين قدم مسلسل نجيب زاهى زركش عام 2021، ولكنه قرر هذا العام رمضان 2024 أن يدخل البهجة مجدداً على جمهوره، بمسلسل «عتبات البهجة»، الذى يأخذنا فى جولة خاصة داخل رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد التى تحمل نفس الاسم.

«الوقوف على عتبات البهجة دائماً أفضل من البهجة نفسها، أجل البهجة أمر سهل لكن إذا طمعت فيها قتلتك وأهلكتك»، حول هذه الكلمات تدور أحداث الرواية، التى تحكى عن رجلين من كبار السن، هما «أحمد وحسن» صديقان مقربان للغاية، ولكن يختلفان عن بعضهما البعض فى شعور «أحمد» بالوحدة بعد رحيل زوجته، وحب «حسن» للحياة وإقدامه عليها. وحول هاتين الشخصيتين تنطلق أحداث مسلسل «عتبات البهجة»، فيقدم الفنان يحيى الفخرانى شخصية «أحمد»، أما شخصية «حسن» فيقدمها الفنان صلاح عبدالله، ويتولى المؤلف مدحت العدل كتابة العمل بخط درامى جديد بين «أحمد» الجد وعلاقته بأحفاده، الذين يتولى تربيتهم، مستعرضاً فرق الأجيال والثقافات، فى إطار اجتماعى إنسانى.

يجمع مسلسل «عتبات البهجة»، الذى يقدم فى 15 حلقة، بين الفنانين يحيى الفخرانى وصلاح عبدالله ومجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم جومانا مراد، التى عبرت من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سعادتها الكبيرة بمشاركة الفنان يحيى الفخرانى فى هذا العمل قائلة إنه نجم كبير وشرف لأى فنان أن يجمعهما مشهد واحد، ولذلك فهى سعيدة للغاية للمشاركة معه هذا العام، خاصة أنها تقدم شخصية مختلفة تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، وهى بنت شعبية تدعى «نعنانة»، قائلة: «بحب النوع ده من الشخصيات، لأنه بيدى مساحة للفنان إنه يمثل».

ويشارك أيضاً فى العمل عنبة، وخالد شباط، وهنادى مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وصفاء الطوخى، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسى، وعلاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية تليفزيونية وإشراف درامى للدكتور مدحت العدل، الذى تحدث عن العمل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلاً: «العمل لا يمثل عملاً كوميدياً، ولكنه عمل اجتماعى يغلب عليه الطابع الإنسانى، وهناك التزام كبير بروح الرواية المأخوذ عنها العمل، وهى عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وهذا أمر صعب فى الكتابة، لكنه ممتع، خاصة أن الرواية ممتعة للغاية، وتحمل طابعاً فلسفياً».

«عتبات البهجة» يعيد الفنان يحيى الفخرانى للعمل مع المخرج مجدى أبوعميرة مجدداً، بعد غياب 16 عاماً عن آخر عمل جمعهما، وهو مسلسل «يتربّى فى عزو»، الذى تم تقديمه عام 2007، وسبقه مسلسل «جحا المصرى»، الذى تم تقديمه عام 2002.