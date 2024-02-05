بعد 17 سنة من «يتربى في عزو».. «عتبات البهجة» تجمع يحيى الفخراني مع يوسف عثمان

تعاقد الفنان يوسف عثمان على المشاركة في مسلسل «عتبات البهجة» الذي يُعرض عرضه في رمضان 2024 بجانب الفنان يحيى الفخراني والذي يجتمع معه للمرة الثانية وذلك بعد 17 عاماً، إذ أن آخر عمل جمعهما معاً مسلسل «يتربى في عزو» الذي تمّ طرحه عام 2007 وكان يحمل توقع المخرج مجدي أبو عميرة أيضاً.

المخرج مجدي أبو عميرة يجمع يوسف عثمان مع يحيى الفخراني مرة ثانية بعد 17 سنة

ظهر يوسف عثمان في مسلسل يتربى في عزو عام 2007 والذي يناقش شخصية «حمادة عزو» الرجل متعدد الزيجات والعلاقات، ذو الشخصية المستهترة التي نتجت عن اهتمام والدته الزائد له، ما جعله غير قادر على تحمل المسئولية، فأصبح على اصطدام بواقع الحياة ومشاكلها كلما تقدم في العمر كما ان مسئوليته تتزايد، في حين أن ابنة عمه نوال تحاول جعله إنسان منظم ومسئول.

ويقدم يوسف عثمان دور الابن الأصغر لـ نهال عنبر الذي قامت بدور ابنة عمه، وهذا العمل يحمل توقيع المخرج مجدي أبو عميرة وتأليف يوسف معاطي ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الراحلة كريمة مختار.

وبعد 17 عاماً يجتمع الدكتور يحيى الفخراني ويوسف عثمان للمرة الثانية مع المخرج مجدي أبو عميرة أيضًا من خلال مسلسل يتم عرضة في رمضان 2024، إذ تدور أحداثه حول علاقة الجد بـ أحفاده ويُعد هذا العمل تأليف مدحت العدل وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب ومايان السيد وعنبة وصلاح عبدالله وعلاء زينهم وغيرهم.