تفاصيل شخصية يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة برمضان 2024

غاب الفنان يحيى الفخراني عن السباق الرمضاني منذ 3 سنوات، إذ كانت آخر أعماله مسلسل نجيب زاهي زركش، عام 2021، ليعود هذا العام بمسلسل عتبات البهجة، المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد التي تحمل الاسم نفسه.

يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث المسلسل عن أحمد وحسن، وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما في شعور «أحمد» ويجسد شخصيته الفنان يحيى الفخراني، بالوحدة بعد رحيل زوجته، وحب «حسن» ويؤدي دوره الفنان صلاح عبدالله، للحياة وإقدامه عليها، وهو من تأليف مدحت العدل، وبطولة عنبة وخالد شباط وهنادي مهنا وسماء إبراهيم وهشام إسماعيل وصفاء الطوخي ووفاء صادق وحازم إيهاب ويوسف عثمان وليلى عز العرب وعلاء مرسي وعلاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

ويستعرض مسلسل عتبات البهجة، علاقة «أحمد» بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني، ويجمع المسلسل مجددا، بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، إذ كانت آخر الأعمال المشتركة بينهما مسلسل يتربى في عزو عام 2007.

ويضم مسلسل عتبات البهجة المكون من 15 حلقة، مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم جومانا مراد، التي عبرت من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادتها الكبيرة بمشاركة الفنان يحيي الفخراني في هذا العمل، قائلة إنه نجم كبير وشرف لأي فنان أنّ يجمعهما مشهد واحد.

جومانا مراد تشارك في مسلسل عتبات البهجة

وتجسد جومانا دور بنت شعبية تدعى نعنانة، وسيكون الستايل الخاص بها شعبي، قائلة: «بحب النوع ده من الشخصيات، لأنه بيدى مساحة للفنان أنه يبدع في التمثيل».

ويقول مدحت العدل لـ«الوطن»، إن العمل اجتماعي يغلب عليه الطابع الإنساني، وهناك التزام كبير بروح الرواية المأخوذ عنها العمل، وهذا أمر صعب في الكتابة لكنه ممتع، خاصة أنّ الرواية تحمل طابع فلسفي.