صور من كواليس مسلسلات رمضان 2024.. أبرزها عتبات البهجة وفراولة

على قدم وساق يواصل صناع مسلسلات رمضان 2024 تصوير المشاهد المتبقية من الأعمال المشاركة في السباق الرمضاني لهذا العام والذي سيشهد منافسة قوية بين عدد كبير من النجوم.

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني

وبالفعل حرص عدد من صناع هذه المسلسلات على مشاركة جمهورهم بمجموعة من الصور الخاصة من داخل اللوكيشن استعدادا للعرض والتي كان من بينها مسلسل عتبات البهجة الذي يعود من خلاله الفنان يحيي الفخراني إلى السباق الرمضاني مجددًا بعد غياب عدة سنوات ويشاركه في العمل جومانا مراد وعنبه وخالد شباط وهنادي مهنا وعدد آخر من الفنانين وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

وهناك أيضا مسلسل الحشاشين الذي يقدمه الفنان كريم عبدالعزيز الذي يقدم من خلاله شخصية حسن الصباح مؤسسة طائفة الحشاشين ويشارك معه عدد من الفنانين منهم ميرنا نور الدين وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل فراولة

وينضم اليهم مسلسل فراولة التي تشارك من خلاله الفنانة نيللي كريم وتعود من خلاله الى الكوميديا التي غابت عنها منذ فيلم بـ100 وش ويشاركها في العمل شيماء سيف وصدقي صخر وأحمد فهيم وجيلان علاء وتوني ماهر وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل صيد العقارب

وكذلك مسلسل صيد العقارب الذي تقدمه الفنانة غادة عبدالرازق ويشارك معها عدد من الفنانين من بينهم سيمون ورياض الخولي ومحمد علاء وأحمد سعيد عبدالغني وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل بدون سابق إنذار

ومعها أيضًا مسلسل بدون سابق إنذار الذي يقدمه الفنان آسر ياسين وينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ15 حلقة ويشارك معه عائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح ونهال عنبر وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج هاني خليفة.