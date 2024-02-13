قرار هام بشأن مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان | عاجل

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء صدور تعليمات إلى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات بعدم تخفيف الأحمال ليلا خلال شهر رمضان المبارك على أن يتم تنفيذ جدول تخفيف الأحمال يوميا بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا.

مدة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن جميع فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء»، ستنفذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار بدءا من أول يوم في شهر رمضان المبارك والمقرر فلكيا يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل 2024 لمدة ساعة واحدة فقط يوميا اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، أي لمدة 6 ساعات يوميا.

مواعيد تخفيف الأحمال بقرى ومراكز ومدن المحافظات

وأوضح المصدر أن مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان المبارك ستشمل جميع قرى ومراكز وأحياء المحافظات الآتية «أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا، وأسيوط، الشرقية، مطروح، جنوب سيناء، والبحر الأحمر».