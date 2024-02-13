7 خطوات لتوفير فاتورة الكهرباء للموظفين بمكاتب الشركات

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الخطوات التي يجب أن يتبعها رؤساء الشركات والعاملون بها لترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات؛ لكي يستطيع التوفير في فاتورة الكهرباء، وأيضا للمحافظة على الأجهزة والأدوات الكهربائية.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 7 خطوات لترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات والخاصة بتحسين كفاءة نظم إضاءة المكاتب، على النحو التالي:

الخطوات التي يجب اتباعها لتوفير فاتورة الكهرباء في المكاتب والشركات

الخطوة الأولى: الاستهلاك الأمثل للإضاءة النهارية من خلال النوافذ المتاحة.

الخطوة الثانية: غلق مفاتيح الإنارة في الأماكن والمكاتب غير المشغولة واستخدام الحساسات.

الخطوة الثالثة: تطوير أنظمة الإضاءة بتقنيات عالية الكفاءة.

الخطوة الرابعة: الحفاظ على تركيبات الإضاءة نظيفة وفي حالة عمل مثالية.

الخطوة الخامسة: استبدال الكشافات غير الموفرة بأخرى موفرة للطاقة.

الخطوة السادسة: تصميم الإضاءة في مجموعات صغيرة في محيط مكان الاستخدام لتسهيل التحكم في فتح عدد محدود ومطلوب من اللمبات وغلق المجموعات الأخرى غير المطلوبة في نفس التوقيت.

الخطوة السابعة: التغييرات التعليمية والسلوكية مثل تشجيع شاغلي المكاتب على إطفاء الأنوار غير الضرورية.