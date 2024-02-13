معاش اتحاد المهن الطبية.. اعرف التفاصيل والزيادة المقررة

بدأ صرف معاش اتحاد نقابات المهن الطبية، منذ أمس واليوم، لدفعة فبراير والتي تصرف عن 3 أشهر «يناير وفبراير ومارس» 2024، ويختص معاش اتحاد المهن الطبية بأعضاء نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، وورثتهم.

وأعلن اتحاد المهن الطبية أن عدد المستحقين لمعاش اتحاد المهن الطبية نحو 121 ألف عضو من النقابات الأربع، فيما بلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء وأسرهم نحو 465 مليون جنيه.

صرف معاش اتحاد المهن الطبية

وعن طريقة صرف معاش اتحاد المهن الطبية، تتم عن طريق تحويل المعاش على حسابات الأعضاء وورثتهم بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يحدث العضو الأساسي بياناته كل أربعة أعوام، بينما يحدث الورثة بياناتهم كل عامين.

ومن المقرر أن يتم صرف معاش اتحاد المهن الطبية بالزيادة الجديدة، وهي مبلغ 1350 جنيها بدلًا من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقًا لقرار مجلس الاتحاد الذي جرى اتخاذه بتاريخ 2 مايو 2023، كما تم تخصيص خط ساخن رقم 15603 باتحاد المهن الطبية لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالمعاشات.

معاش اتحاد المهن الطبية لأول مرة

وللحصول على معاش اتحاد المهن الطبية لأول مرة، عند بلوغ سن الستين لمن هم أعضاء في النقابات الأربعة يتطلب تقديم استمارة «أ.ن» من النقابة الخاصة بالعضو، إضافة إلى خطاب من أحد بنوك «مصر - الأهلي - الإسكندرية» بالموافقة على تحويل المعاش عليه «حساب جاري أو توفير»، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، على أن يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة جاردن سيتي - القاهرة.