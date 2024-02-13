تموين الإسكندرية: ضبط سلع غذائية مخزنة بغرض الاحتكار

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية، لضبط الأسواق.

حجب سلع غذائية

وأضاف «القلش»، إن إدارة المنتزه التموينية أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وحجب سلع غذائية بغرض الاحتكار، حيث تم التحفظ على الكميات الآتية من السلع الغذائية:

- ضبط 36 جوال عدس أحمر زنة الجوال 10 كيلو.

- 42 جوال دقيق فاخر زنة الجوال 25 كيلو.

- 42 بالتة دقيق ابيض فاخر بكل بالتة 10 أكياس زنة الكيس واحد كيلو.

34 جوال أرز زنة الجوال 25 كيلو.

- 33 عبوة أرز زنة العبوة 10 كيلو.

- 62 كرتونة زيت.

- 22 كرتونة مكرونة.

- 79 صفيحة سمن زينة الصفيحة 11 كيلو

- عدد 9 كرتونة سمن

- 11 جوال علف زنة الجوال 50 كجم

- 79 كرتونه زيت عبوه الكرتونة 12 زجاجة.

- 44 علبة سمن.

- 5 بالتة صلصة كل بالتة 12 عبوة زنة العبوة 350 جرام

- 40 جوال دقيق فاخر زنة الجوال 50 كيلو جرام.

- 35 كرتونة مكرونة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.