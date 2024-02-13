أسعار عمرة رمضان 2024.. تحددها المسافة بين السكن والحرم المكي

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن أسعار عمرة رمضان 2024 تتغير ما بين يوم وآخر، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية تتراوح ما بين 45 ألفا و55 ألفا، وذلك للبرامج التي تبلغ مدتها نحو 4 أسابيع، مشيرا إلى أن التفاوت في أسعار برامج العمرة خلال شهر الصوم يعود للمسافة بين سكن إقامة المعتمرين والحرم المكي، فضلا عن تصنيف الفندق من حيث درجة النجومية.

نسب الإقبال للسفر للعمرة خلال رمضان

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إقبال المواطنين على حجز رحلات عمرة رمضان 2024 معقولة إلى الآن، موضحا أن غالبية شركات السياحة أعلنت تنظيم رحلات العمرة خلال شهر رمضان المقبل، موضحا أن التغير في أسعار برامج العمرة دفع الشركات لوضع أسعار استرشادية للرحلات يتم تغييرها وفقا للأسعار النهائية التي تمت بها التعاقدات.

عمرة شهر شعبان

وأوضح عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر شعبان الجاري لازال متوسطا، مشيرا إلى أن العدد يزداد خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان الجاري إذ أن برنامج الرحلة خلال تلك الفترة يشمل بضعة أيام من شهر رمضان.