خبير: الاحتلال الإسرائيلي استغل 7 أكتوبر ليغطي على فشله الاستخباراتي

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تعلم منذ اليوم الأول أن الحل النهائي هو مصر، وأن إسرائيل استغلت السابع من أكتوبر حتى تغطي على فشلها الاستخباراتي وحتى تعجل من خطط تم وضعه مسبقا بشأن المواجهة مع مصر.

وأضاف «عبدالمجيد» خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» أن الموقف بالنسبة لإسرائيل كان في التهجير الداخلي للشعب الفلسطيني ثم الضغط عليهم من خلال القصف والتجويع، وما إلى ذلك لمحاولة تهجيرهم إلى سيناء.

وأشار إلى أن إسرائيل تعلم تماما أن محاولة الاعتداء على الأمن القومي المصري لن يسمح به أبدا، وأن من يتخذ هذا القرار داخل إسرائيل أو من يدعمه في الخارج سوف يدفع ثمنا باهظا.