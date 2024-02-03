«العمال»: 27 نقابة تنتفض لمساندة الأشقاء وترفض مخططات التهجير القسرى

على خطى ثابتة، سارت 27 نقابة عمالية فى دعم القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطينى، وذلك تحت مظلة اتحاد عمال مصر، الذى أعلن إدانته للانتهاكات التى يتعرض لها الفلسطينيون على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى، منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على أهالى قطاع غزة، مؤكداً تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية وحق شعب فلسطين فى دولة مستقلة حرة بعيدة عن يد الاحتلال، لذلك اتخذ الاتحاد كثيراً من الخطوات فى دعم القضية وأرسل رسائل للعالم من خلال صور مفجعة لكل ما يحدث فى فلسطين والمجازر التى يتعرض لها الأهالى، إضافة للمنظمات الدولية والعالمية، وذلك لمساندة القضية وإبراز دور مصر فى دعمها.

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وقال اتحاد عمال مصر إن كافة العاملين تحت مظلته يدعمون قرارات الرئيس السيسى ويقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم السياسية وجيش مصر العظيم فى موقفهم المشرف الرافض لأى اعتداءات على شبر واحد أو حبة رمل من أراضى الوطن، مؤكداً أن عمال مصر فى طليعة الصفوف التى تهب للوقوف تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والوقوف أمام أى مخططات تستهدف أرض مصر أو شعبها أو سيادتها وتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه وحرمانه من الوطن، ويؤيدون القضية الفلسطينية العادلة والشعب الفلسطينى الحبيب، ويؤيدون كذلك حقهم فى إقامة دولتهم على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد اتحاد عمال مصر كامل دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطينى، وذلك من خلال تنظيم وقفة تضامنية شهدت إقبالاً كثيفاً من العاملين فى مختلف النقابات، وذلك بمقر الاتحاد، لتأكيد موقفهم فى دعم القضية، وشهدت الوقفة التضامنية تفاعلاً كبيراً من جموع العمال، حيث رفع العمال أعلام فلسطين وهتفوا ضد الاحتلال الصهيونى، مستنكرين الجرائم التى تعرض لها الشعب الفلسطينى، وكانت الهتافات التى رددها العمال: «افتحوا معبر رفح»، «غزة غزة رمز العزة»، «يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكى ليوم الدين»، كما تم التنسيق لعمل قافلة لصالح دعم غزة من اتحاد عمال مصر، بالتعاون مع اتحاد عمال العرب، بمشاركة النقابات العمالية العامة للمشاركة فى تلك القافلة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية حيال مخالفات الكيان الصهيونى ضد العزل الفلسطينيين من الأطفال والنساء، كما أن مجلس الاتحاد نسق مع كافة النقابات العمالية البالغ عددها 27 نقابة عامة، للتبرع لصالح دعم غزة وتوجيهها لفلسطين باسم اتحاد العمال، تعبيراً من أعضاء النقابات العمالية والاتحاد بالتضامن مع أهل غزة، وتأييدهم للقضية الفلسطينية ووقوف المصريين مع أشقائهم.

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وضمن الجهود التى بذلها الاتحاد فى الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية، مشاركة أعضاء مجلس اتحاد العمال، ورؤساء النقابات العامة العمالية، واللجان النقابية، فى المسيرة التضامنية مع فلسطين، التى حدثت أمام المنصة فى مدينة نصر، وذلك وسط هتافات لدولة فلسطين ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلى تضامناً مع الشعب الفلسطينى، وتعبيراً عن الرفض التام لقتل الأبرياء فى قطاع غزة، وأكد المشاركون خلال الوقفة أنهم يقفون صفاً واحداً مساندين وداعمين ومؤيدين لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصه للحفاظ على مضمون القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، والحفاظ على الأمن القومى المصرى.

كما أعلن مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، نائب رئيس اتحاد العمال، تبرع النقابة بمائة ألف جنيه لدعم ومساندة الشعب العربى الفلسطينى إلى جانب التبرعات الفردية والجماعية الأخرى من قبل العاملين بهذه المؤسسات وأسرهم، وأعرب العاملون بالمؤسسات الإعلامية والصحفية والثقافة والآثار عن ارتياحهم للجهود المخلصة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى محلياً وخارجياً لوقف نزيف الحرب الدائرة من جانب العدو الصهيونى والتمسك بتنفيذ القرارات الإقليمية والدولية فى شأن التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف المجازر الوحشية.

وقال «البدوى» إن الاتحاد بجميع النقابات والمؤسسات المندرجة تحت مظلته، دعمت القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، الذى راح ضحيته الآلاف من الشهداء من الأطفال والمدنيين وكبار السن والعزل، الأمر الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلاً، لذلك قمنا بالعديد من الخطوات والمجهودات فى إطار تقديم الدعم للأشقاء فى فلسطين، سواء بتنظيم وقفات تضامنية، أو جمع تبرعات وحث النقابات على المشاركة والتبرع، أو من خلال إدانة كافة الانتهاكات التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى، وتحية وتقدير صمود الشعب الفلسطينى الأبىّ ضد هذا المحتل الغاشم.