«الأوتوكاد تطبيقا في مجال التوثيق الآثري».. دورة للعاملين بالسياحة

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في مركز تدريب القاهرة والجيزة بسقارة، وبالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في متحف الفن الإسلامي، عن عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان «برنامج الأوتوكاد تطبيقا في مجال التوثيق الآثري»، وذلك في الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024، بقاعة محاضرات متحف الفن الإسلامي.

شروط التقدم لحضور ورشة العمل التدريبية

وأوضحت وزارة السياحة والآثار خلال الإعلان الداخلي الذي تم إرساله إلى كافة قطاعات وإدارات الوزارة ، إلى أن شروط التقدم لحضور ورشة العمل التدريبية «برنامج الأوتوكاد تطبيقا في مجال التوثيق الآثري»، أن يكون المتقدم من الآثاريين وأمناء المتاحف وأخصائي الترميم بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وأن يٌحضر موافقة جهة العمل التابع لها، على ألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل، إضافة إلى ضرورة إحضار جهاز كمبيوتر شخصي «لاب توب» معه.

آخر موعد للتقدم

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه على الراغبين في التقدم لحضور ورشة العمل التدريبية «برنامج الأوتوكاد تطبيقا في مجال التوثيق الآثري»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة وذلك في موعد أقصاه 7 أيام من اليوم.