عقد امتحان تنشيطي في حي الجمرك ضمن مبادرة إسكندرية بلا أمية

قال الدكتور نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه في إطار تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري وتفعيلاً لمبادرة «إسكندرية بلا أمية» ومبادرة «دواوين حكومية بلا أمية»، جرى عقد لجنة امتحان لفصل تنشيطي تابع لحي الجمرك بالتعاون بين هيئة تعليم الكبار بالإسكندرية ومديرية الزراعة وإدارة شئون الإرشاد الزراعي «قسم محو الأمية».

تعليم الكبار بحي الجمرك

وأشار الششتاوي في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه جرى عقد الامتحان بإدارة أحمد الهلباوي، مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بحي الجمرك، لـ«18» دارسا بالقاعة الإرشادية بالمديرية، وذلك حرصا من المديرية على تذليل العقبات أمام المواطن المصري وتشجيعا لطلب العلم، وذلك تحت إشراف المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية والدكتورة دعاء خميس محمد، مدير إدارة شئون الإرشاد الزراعى والمهندسة فيفيان فرج نجيب، مسئول التنمية الريفية ومحو الأمية بالمديرية ومنسق الامتحان.

القضاء على الأمية

وأوضح أن الدولة تهتم بالتعليم والقضاء على الأمية، مشيرا إلى أنه شجع الدارسين على ضرورة إكمال تعليمهم حتى الوصول إلى التعليم العالي، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وقامت اللجنة بحضور أميمة الفوال، عضو لجنة وممتحن من هيئة تعليم الكبار وهناء محمد، عضو ممتحن في لجنة الامتحان لمحو الأمية بمراجعة أرقام البطاقات القومية الخاصة بالدارسين وبتوزيع أوراق الامتحان على الممتحنين وبتوضيح المراد من كل سؤال على حده للممتحنين، ثم قامت بإملائهم قطعة وبعد ذلك تم التطرق لأسئلة الحساب وإعطاؤهم الوقت الكافي للإجابة.