جهود التحالف الوطني في الدقهلية.. أبرزها معارض ملابس وتوزيع لحوم

أوضح المهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لصناع الحياة في الدقهلية، لـ«الوطن»، دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة صناع الحياة في محافظة الدقهلية خلال الفترة الأخيرة.

جهود التحالف الوطني في الفترة الأخيرة بالدقهلية

وأشار إلى أن جهود التحالف الوطني بالدقهلية جاءت كالآتي:

- تنفيذ 50 معرضا خيريا للملابس لـ 8000 مستفيد

- توزيع 10000 كرتونة أغذية

- توزيع 3000 وجبة

- توزيع 4000 كيلو لحوم أضاحي

- تنفيذ 25 مشروعا صغيرا

- تنفيذ 80 سقفا

- وجود فرق تطوعية في 7 مراكز في المحافظة بمشاركة 2500 متطوع

ولفت إلى أن دور الفريق والمتطوعين كبير في صناع الحياة بالتحالف الوطني، إذ تمكنت المؤسسة من خلال جهود الفريق من تقديم استفادات كثيرة للمواطنين وصلت لـ100 ألف مستفيد.