متطوعو «صناع الحياة»: مهمتنا حصر البيانات ومساعدة الأسر

قال محمد بلال، طالب جامعي، أحد المتطوعين بمؤسسة «صُنّاع الحياة»، ضمن فريق المتطوعين الخاص بحملة «هنوصلك»، التابعة لوزارة التضامن، إنه لم يتردد لحظة فى التطوع ضمن صفوف الحملة، التي تستهدف إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، داخل المحافظات المستهدفة، كي يكون جزءاً من هذه الحملة، ولو بمشاركة صغيرة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الهدف من مشاركته فى الحملة، نشر الوعى حول بطاقة الخدمات المتكاملة وسبل الاستفادة منها، إضافة إلى حصر البيانات ومساعدة الأسر ممن لديها أشخاص من ذوى الإعاقة وتوجيهها لاستخراج البطاقة، للحصول على المزايا التى تتيحها تلك البطاقة لحامليها.

«عبدالعزيز»: المرور على المنازل وتوعية الأهالى بالحملة والفئات المستفيدة

قال عمر عبدالعزيز، خريج كلية علوم، أحد المتطوعين، إن الأسبوع الماضى شهد جولات للفريق فى القرى المختلفة داخل محافظة الشرقية، تم خلالها ملء الاستمارات الكاشفة واستمارات الحصر، من خلال المرور على المنازل ورفع الوعى لدى الأهالى بالحملة والفئات المستفيدة وتوعية المواطنين ببطاقة الخدمات والمزايا التى يتم تقديمها وتوجهيهم نحو حضور الفعالية المقامة بالمركز واستثناء الحالات الشديدة، حيث يتم التوجه إليها فى المنازل.

وأشار إلى سعادته بالمشاركة فى «هنوصلك»، التى أطلقتها وزارة التضامن، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، نظراً لأهمية تلك الحملة، لافتاً إلى أن ما يميزها عن المرحلتين الأولى والثانية من منظومة الخدمات المتكاملة، الوصول إلى الأشخاص ذوى الإعاقة داخل منازلهم وتقديم المساعدة لهم بشكل مباشر، لتمكينهم من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بشكل أبسط وأسهل من المراحل السابقة التى قد تتطلب جهوداً وإجراءات أكثر من ذلك.

«نوران»: استكشاف القرى والمستحقين وإرسال الاستمارات لمقر الوزارة

قالت نوران محمد صلاح، متطوعة بمؤسسة صناع الحياة، إنها ضمن فريق طرق الأبواب وزيارة الأسر بالمنازل، موضحة أن دورها يتمثل فى النزول لاستكشاف القرى والأشخاص ذوى الإعاقة بالمرور على المنازل وتوعيتهم ببطاقة الخدمات المتكاملة والمميزات العديدة التى تقدمها، حيث يتم تسجيل البيانات وإرسال الاستمارة للوزارة، ومن ثم يقوم مكتب التأهيل بدوره فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضحت «نوران» أن الإعاقات التى سيتم تسجيلها فى المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، تحت شعار «هنوصلك»، تتضمن الإعاقة البسيطة وهى مواجهة الشخص لصعوبة القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة مثل: «شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة - ضمور العضلات البسيط - تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقرى - بتر أصابع أو سُلاميات متعددة بالطرف الواحد - عيوب خلقية - ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائى - الشلل الدماغى البسيط - خلل بالأعصاب الطرفية»، إضافة إلى الإعاقة البصرية «ضعف الإبصار لأقل من 6/18 بالنظارة فى العين الأفضل، والإعاقات السمعية بدءاً من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة».