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معرض القاهرة الدولي للكتاب

صحيفة عبرية: القنابل المستخدمة في الحرب على غزة تخطت صواريخ هتلر

كتب:

محمود هاني
07:28 م | الإثنين 29 يناير 2024
قصف غزة

قصف غزة

نشرت وسائل إعلام عبرية تقديرات تفيد بأن القنابل التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، تخطت تلك التي استخدمها هتلر في الحرب العالمية الثانية.

وأشارت إلى أنه خلال 115 يوما من العدوان على غزة، جرى استخدام عدد من القنابل والمواد المتفجرة فاقت التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا على مدار عامين.

القنابل تفوق حجم القنبلة النووية

وفي تقرير سابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال إن القنابل التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي على غزة تفوق حجم القنبلة النووية التي استخدمها الجيش في أمريكا على هيروشيما وناجازاكي والتي يقدر وزنها بـ15 ألف طن، وخلفت القنابل الإسرائيلية والقصف المستمر على قطاع غزة دمارا واسعا مما أضر بمعظم البني التحتية والمناطق السكنية.

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بقلم محمود هاني