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علا غانم تكشف لـ«الوطن» حقيقة هجرتها لأمريكا وعدم عودتها لمصر

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:55 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
علا غانم

علا غانم

تداولت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بهجرة الفنانة علا غانم إلى أمريكا، وعدم عودتها لمصر مرة أخرى.

وتواصلت «الوطن» مع علا غانم؛ للوقوف على حقيقة الخبر، إذ نفت تماما كل ما يتداول بشأن هجرتها لمصر، موضحة: «أنا عمري ما هغلط الغلطة دي تاني، أنا لما غبت عن بلدي عرفت قيمتها وعرفت مدى حب الجمهور ليا».

علا غانم تتعاقد على فيلم جديد 

وأضافت أنها تعاقدت على بطولة فيلم جديد، ومن المقرر أن تبدأ تصويره 1 مارس المقبل.

وكان آخر عمل فني للفنانة علا غانم، فيلم أولاد حريم كريم، الذي عرض مؤخرا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربى، وحقق نجاحا كبيرا حينها.

أبطال أولاد حريم كريم

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بجانب علا غانم، أبرزهم مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، خالد سرحان، تيام مصطفي قمر، رنا رئيس، وغيرهم.

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