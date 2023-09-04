علا غانم: «أولاد حريم كريم» عودتي الحقيقية للفن بعد إجازة مفتوحة

عبرت الفنانة علا غانم عن سعادتها للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، والذي يعرض في السينمات حاليا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا، وأفضل من الجزء الأول.

علا غانم تكشف كواليس الجزء الثاني من حريم كريم

وقالت علا غانم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن طول فترة تصوير فيلم «أولاد حريم كريم» كنا نتذكر كواليس الجزء الأول التي كانت ملئية بالضحك والهزار، وأن أسرة الفيلم مهما فات عليهم الوقت، سيفضلوا صحاب وعلاقتهم جيدة ببعض.

وأوضحت:«كلنا أسرة واحدة، ومن يوم ما بدأنا تصوير وإحنا أسرة واحدة وبنتواصل مع بعض بشكل يومي، وكنا متحمسين جدا للجزء الثاني، لأن كنا حاسين إن أسرتنا كبرت، أنا اعتقدت إن حتى بعد ما خلصنا تصوير هنفضل في تواصل مع بعض دايما، لأننا حقيقي تعلقنا ببعض».

وأشارت إلى أن فيلم «أولاد حريم» يمثل عودتها الحقيقية للفن مرة أخرى، بعد إجازة مفتوحة، لم تكن تعلم متي ستنتهي، ولكن هذا العمل، حمسني للعودة مرة أخرى.