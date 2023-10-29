علا غانم عن أحداث غزة: بسمع صراخ الأطفال.. وإزاي هنكمل حياتنا طبيعي

علقت الفنانة علا غانم على الأحداث التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، موضحة أنها لا تصدق ما يحدث في غزة من قتل الأطفال الأبرياء، وقطع سبل الحياة والاتصال بالعالم الخارجي.

علا غانم: «مش عارفة أكمل حياتي طبيعي»

وأضافت علا غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بحس إني بسمع صوت صراخهم، بجد مش عارفة إزاي هنقدر نكمل حياتنا طبيعي بعد كدا».

وتابعت: «بعد كل اللي حصل وكل اللي شوفناه، ربنا معاهم يارب عايزة أقولهم قلوبنا كلنا معاكم، وأننا مش عارفين نعيش حياتنا بسبب اللي بيحصلكم».