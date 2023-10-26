علا غانم لـ«الوطن»: نفسي أتبنى طفل من غزة

حرصت الفنانة علا غانم، على دعم أهالي فلسطين، وذلك بعد أن سقوط عدد كبير من الشهداء، وعدد آخر من الضحايا، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على قطاع غزة.

علا غانم: أدعم الشعب الفلسطيني في قضيته

وقالت «علا غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تدعم الشعب الفلسطيني بكل طاقتها، وأن زيارتها اليوم للهلال الأحمر، مساعدة بسيطة لهم.

وأضافت غانم، متأثرة، أنها تتمنى تبني طفل فلسطيني، لأنهم يستحقوا الاهتمام، وذلك بعد أن فقدوا آبائهم خلال القصف.

زيارة الفنانين للهلال الأحمر اليوم

وتطوع عدد كبير من الفنانين للمشاركة في جمعية الهلال الأحمر، اليوم الخميس؛ للمساعدة في تجهيز المساعدات، لأهل فلسطين، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الضحايا.

وجاءت أسماء الفنانين المشاركين في الوفد كالتالي: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وروجينا، وريهام عبد الغفور، وبسمة، وسلوى عثمان، وإيهاب فهمي، وإلهام شاهين، وعلا غانم، ودنيا عبد العزيز.