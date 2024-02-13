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من المحنة يأتي الحب.. «الوطن» ترصد تجارب ذوي الهمم (ملف خاص)

كتب:

روان مسعد
08:57 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
محمد وسارة

محمد وسارة

يملأ الحب الدنيا فرحاً وإشراقاً عندما يكون نابعاً من قلوب تعرف معنى وقيمة الحب والقيم والمعانى السامية المرتبطة به، وأثره النفسى والاجتماعى الكبير، فما الحال إذا اقترنت هذه المشاعر الرقيقة بمعانٍ أخرى مثل الفداء والتضحية والاستعداد للتحدى فى الحياة؟.. هذا هو حال ذوى الإعاقة الجسدية الذين تحفل حياتهم بالصعاب التى يتغلبون عليها بسلاح الحب.

وفى عيد الحب تفتح «الوطن» قلوب المحبين التى امتلأت بالتضحية؛ فتستطيع الزوجة احتواء كل ما يعانيه الطرف الآخر من «توحد»، وآخر يرى فى «قصيرة القامة» فتاة الأحلام، فضلاً عن احتمال المرض النفسى الذى يطرأ على العلاقة الزوجية فجأة، ومنه إلى الزواج ممن يحمل إعاقة فى جسده يحولها الطرف الآخر إلى حياة كاملة يحتوى فيها الأسرة، هؤلاء يسمون فوق المشكلات التقليدية للحب؛ من غيرة وشك وخيانة وحب من طرف واحد، ورغم الظروف الضاغطة يملأون الدنيا بهجة وصراخاً فرحاً بالحب والتضحية.

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