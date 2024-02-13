عشاء رومانسي وشموع.. كيف استعدت فنادق الغردقة لعيد الحب؟

استعدت فنادق الغردقة للاحتفال بعيد الحب الذي يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة؛ بمشاركة آلاف السياح من جنسيات أجنبية مختلفة؛ إذ تحرص دول العالم على الاحتفال بالفالنتين ويطلق عليه في أوروبا «عيد القديسين».

فنادق الغردقة تحتفل بالفالنتين

وأشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات سياحية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى تجهيزات فنادق الغردقة للاحتفال بالفلانتين إذ يحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يساهم في تنشيط السياحة.

طقوس الفلانتين في الغردقة

ومن جانبه، كشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن الاحتفالات لها طقوس خاصة لدى السياح وتبدأ منذ الصباح بديكور خاص لهذه المناسبة يغلب عليه اللون الأحمر وتوزيع الورود الحمراء في الغرف وتبادل الهدايا وعبارات التهاني والتبريكات في أجواء رومانسية حيث تكتسي طرقات الفنادق بالورود الحمراء وتشغيل موسيقى رومانسية هادئة في السماعات الداخلية.

وأوضح أن الاحتفالات تستمر على الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن التي ترتدي الزي الأحمر وتنفذ برامج وفقرات خاصة بالفلانتين ومهرجانات على الشواطئ وحمامات السباحة بمشاركة السائحين الأجانب.

وأضاف أن هذه الاحتفالات تمتد مساء بعمل ديكور خاص في المطعم الرئيسي يغلب عليه اللون الأحمر، ثم تناول العشاء الرومانسي على أضواء الشموع.