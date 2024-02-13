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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: على الحلوة والمرة.. تجارب ذوي الهمم في عيد الحب

كتب:

أحمد العانوسي
07:50 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تنسيق «مصري أمريكي قطري» لوقف الحرب في «غزة»

- «السيسي» يبحث مع «بيرنز» و«آل ثاني» إنهاء التصعيد وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين.. ورئيس «الاستخبارات الأمريكية»: نثمّن جهود مصر

- «مدبولي» يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «إيتيدا وشبكة المشرق» الإماراتية

- الاتفاقية توفّر 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة في خدمات الأعمال المصرفية

- و«طلعت»: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري أصبح محور اهتمام الشركات العالمية

- «التضامن» تدشن مرحلة جديدة من برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

-  تجهيز 10 عيادات لتقديم خدمات الصحة الإنجابية

- رسمياً.. صرف زيادة «المعاشات ومرتبات الموظفين» مارس المقبل

الصفحة الثانية

- مصر وتركيا.. علاقات راسخة وترابط تاريخي

- «أردوغان» في «القاهرة» لأول مرة منذ 11 عاما.. الزيارة توثق العلاقات

-  «محمود»: تركز على ملفات فلسطين والسودان وليبيا.. و«رأفت»: تشمل ملف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. وجذب استثمارات جديدة

- صحف تركيا: الزيارة لتنشيط آليات تعزيز التعاون الثنائي

-  «حرييت»: مصر ذات ثقل إقليمي.. و«إيلكه»: تعزز الاستقرار

- طفرة في التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين «القاهرة وأنقرة»

-  28% زيادة في صادرات مصر إلى تركيا خلال 2023

- «مستثمري السياحة»: 300 ألف سائح تركي وصلوا مصر العام الجاري

- عادل اللمعي: نستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري من 7.5 مليار إلى 20 مليار دولار

- رئيس مجلس الأعمال: زيارة «أردوغان» لمصر تحمل معاني كثيرة وستعود بالنفع على البلدين

الصفحة الثالثة

- فلسطين.. قضية لا تقبل التصفية

- مصر تكثف جهود التهدئة وترفض مخططات التهجير

-  تحذيرات دولية من اجتياح رفح الفلسطينية.. وغارات وقصف مدفعي على جنوب القطاع.. ومليون و300 ألف نازح يعانون من همجية الاحتلال

- نواب وحزبيون: جرائم الاحتلال الأبشع في تاريخ الإنسانية.. وحدود مصر خط أحمر

-  «الأردن»: عدوان الاحتلال كارثة جديدة.. و«الأمم المتحدة»: إسرائيل تمارس القتل المتعمد

- «التحالف الوطني» يُطلق أكبر قافلة مساعدات إلى «غزة» بـ8.5 ألف طن مواد غذائية وطبية

- مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال يريد قطع أوصال أرضنا.. ومصر تتصدى لتهجير الأهالي

الصفحة الرابعة

- «على الحلوة والمرة».. السرطان لم يفرّق بين «لطيفة» و«حمدي»: ماشُفتش أمان زيه في الدنيا

- الزوجة: «تأثر جدا بمرضى وظل داعما لى إلى أن أصيب بنفس المرض فقررنا المواجهة معا»

- حمل ثقيل يتحول لحلم جميل.. «قُفة التنمر» يشيلها «محمد وسارة»: لو مش هتحلم معايا هحلم بنفسي

- «تحدي التنمر».. «أسماء ومحمد» قصة حب «مصرية - سودانية»: بنعيش أجمل أيام حياتنا

- «التوحد مامنعهمش».. حكاية حب «أيمن ورحمة» بدأت منذ 5 سنوات: «مفيش مستحيل»

الصفحة الخامسة

- وانتصر الحب.. «شيماء» تساند زوجها أثناء علاجه من مرض نفسي

- «مشوار 11 سنة مش هيضيع».. «إيهاب» اكتشف إصابة «حنان» بالسرطان قبل الزواج

- قصة حب على كرسى متحرك.. «حسين ووفاء»: نعيش بإرادة قوية وعزيمة وأمل

- حكاية بدأت من الصفر.. «حبيبان» يتحديان الظروف بمشروع في البدروم

- «حب فيس بوكي».. «السيد وأسماء» أحلام مشروعة بدأت على «فيس بوك» وتُوجت بالزواج

- روشتة نجاح العلاقات الزوجية.. «إيمان»: توفير مساحة من التواصل.. و«صفاء»: عدم حديث أي طرف عن نواقص الآخر

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: استفزازات «سموتريتش».. تبرير للفشل!

- سحر الجعارة تكتب: نزوات «نتنياهو» العسكرية

- د. محمود خليل يكتب: أشقوان

- بلال الدوى يكتب: يا «سموتيرتش».. أعرِض عن هذا!

- أحمد رفعت يكتب: الطريق إلى رفح!

- عماد فؤاد يكتب: «نتنياهو» يحرق إسرائيل

الصفحة السابعة

- بعثة الأهلي تغادر إلى الجزائر استعدادا لشباب بلوزداد.. «كولر» يجهز بديل «تاو».. شرح نقاط القوة والضعف بالمنافس.. وتعديل عقد «الشناوي»

- الطرق الودية مشروعة.. الزمالك يسعى لحل أزمة مستحقات «باتشيكو».. «لبيب» يجتمع مع «جوميز».. وتغيير أرضية الملعب لحماية اللاعبين

- مواجهات نارية.. المقاولون مع إنبي.. الطلائع ضيفا على الاتحاد.. وبيراميدز يتحدى «زد» بالخبرة

- الظهور الأول رسميا.. اتحاد الكرة يقدم حسام حسن وجهازه الفني والمدرب يكشف ملامح تجهيز «الفراعنة»

الصفحة الثامنة

- صحي ومفيد.. «أمنية» تتخلى عن علم النفس لعيون الـ«ساور دو»

- نجوم العرب يضيئون شاشات قنوات «المتحدة»

- «فرشة السعادة».. فانوس وصورة للذكرى استعدادا لرمضان

- «شعبان الخير».. عيادة «آية» مفتوحة للمرضى مجاناً كل جمعة

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بقلم أحمد العانوسي