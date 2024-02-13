اقرأ في عدد «الوطن» غدا: على الحلوة والمرة.. تجارب ذوي الهمم في عيد الحب

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تنسيق «مصري أمريكي قطري» لوقف الحرب في «غزة»

- «السيسي» يبحث مع «بيرنز» و«آل ثاني» إنهاء التصعيد وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين.. ورئيس «الاستخبارات الأمريكية»: نثمّن جهود مصر

- «مدبولي» يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «إيتيدا وشبكة المشرق» الإماراتية

- الاتفاقية توفّر 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة في خدمات الأعمال المصرفية

- و«طلعت»: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري أصبح محور اهتمام الشركات العالمية

- «التضامن» تدشن مرحلة جديدة من برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

- تجهيز 10 عيادات لتقديم خدمات الصحة الإنجابية

- رسمياً.. صرف زيادة «المعاشات ومرتبات الموظفين» مارس المقبل

الصفحة الثانية

- مصر وتركيا.. علاقات راسخة وترابط تاريخي

- «أردوغان» في «القاهرة» لأول مرة منذ 11 عاما.. الزيارة توثق العلاقات

- «محمود»: تركز على ملفات فلسطين والسودان وليبيا.. و«رأفت»: تشمل ملف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. وجذب استثمارات جديدة

- صحف تركيا: الزيارة لتنشيط آليات تعزيز التعاون الثنائي

- «حرييت»: مصر ذات ثقل إقليمي.. و«إيلكه»: تعزز الاستقرار

- طفرة في التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين «القاهرة وأنقرة»

- 28% زيادة في صادرات مصر إلى تركيا خلال 2023

- «مستثمري السياحة»: 300 ألف سائح تركي وصلوا مصر العام الجاري

- عادل اللمعي: نستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري من 7.5 مليار إلى 20 مليار دولار

- رئيس مجلس الأعمال: زيارة «أردوغان» لمصر تحمل معاني كثيرة وستعود بالنفع على البلدين

الصفحة الثالثة

- فلسطين.. قضية لا تقبل التصفية

- مصر تكثف جهود التهدئة وترفض مخططات التهجير

- تحذيرات دولية من اجتياح رفح الفلسطينية.. وغارات وقصف مدفعي على جنوب القطاع.. ومليون و300 ألف نازح يعانون من همجية الاحتلال

- نواب وحزبيون: جرائم الاحتلال الأبشع في تاريخ الإنسانية.. وحدود مصر خط أحمر

- «الأردن»: عدوان الاحتلال كارثة جديدة.. و«الأمم المتحدة»: إسرائيل تمارس القتل المتعمد

- «التحالف الوطني» يُطلق أكبر قافلة مساعدات إلى «غزة» بـ8.5 ألف طن مواد غذائية وطبية

- مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال يريد قطع أوصال أرضنا.. ومصر تتصدى لتهجير الأهالي

الصفحة الرابعة

- «على الحلوة والمرة».. السرطان لم يفرّق بين «لطيفة» و«حمدي»: ماشُفتش أمان زيه في الدنيا

- الزوجة: «تأثر جدا بمرضى وظل داعما لى إلى أن أصيب بنفس المرض فقررنا المواجهة معا»

- حمل ثقيل يتحول لحلم جميل.. «قُفة التنمر» يشيلها «محمد وسارة»: لو مش هتحلم معايا هحلم بنفسي

- «تحدي التنمر».. «أسماء ومحمد» قصة حب «مصرية - سودانية»: بنعيش أجمل أيام حياتنا

- «التوحد مامنعهمش».. حكاية حب «أيمن ورحمة» بدأت منذ 5 سنوات: «مفيش مستحيل»

الصفحة الخامسة

- وانتصر الحب.. «شيماء» تساند زوجها أثناء علاجه من مرض نفسي

- «مشوار 11 سنة مش هيضيع».. «إيهاب» اكتشف إصابة «حنان» بالسرطان قبل الزواج

- قصة حب على كرسى متحرك.. «حسين ووفاء»: نعيش بإرادة قوية وعزيمة وأمل

- حكاية بدأت من الصفر.. «حبيبان» يتحديان الظروف بمشروع في البدروم

- «حب فيس بوكي».. «السيد وأسماء» أحلام مشروعة بدأت على «فيس بوك» وتُوجت بالزواج

- روشتة نجاح العلاقات الزوجية.. «إيمان»: توفير مساحة من التواصل.. و«صفاء»: عدم حديث أي طرف عن نواقص الآخر

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: استفزازات «سموتريتش».. تبرير للفشل!

- سحر الجعارة تكتب: نزوات «نتنياهو» العسكرية

- د. محمود خليل يكتب: أشقوان

- بلال الدوى يكتب: يا «سموتيرتش».. أعرِض عن هذا!

- أحمد رفعت يكتب: الطريق إلى رفح!

- عماد فؤاد يكتب: «نتنياهو» يحرق إسرائيل

الصفحة السابعة

- بعثة الأهلي تغادر إلى الجزائر استعدادا لشباب بلوزداد.. «كولر» يجهز بديل «تاو».. شرح نقاط القوة والضعف بالمنافس.. وتعديل عقد «الشناوي»

- الطرق الودية مشروعة.. الزمالك يسعى لحل أزمة مستحقات «باتشيكو».. «لبيب» يجتمع مع «جوميز».. وتغيير أرضية الملعب لحماية اللاعبين

- مواجهات نارية.. المقاولون مع إنبي.. الطلائع ضيفا على الاتحاد.. وبيراميدز يتحدى «زد» بالخبرة

- الظهور الأول رسميا.. اتحاد الكرة يقدم حسام حسن وجهازه الفني والمدرب يكشف ملامح تجهيز «الفراعنة»

الصفحة الثامنة

- صحي ومفيد.. «أمنية» تتخلى عن علم النفس لعيون الـ«ساور دو»

- نجوم العرب يضيئون شاشات قنوات «المتحدة»

- «فرشة السعادة».. فانوس وصورة للذكرى استعدادا لرمضان

- «شعبان الخير».. عيادة «آية» مفتوحة للمرضى مجاناً كل جمعة